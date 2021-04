Verissimo, Silvia Toffanin e le minacce di morte all'allieva di Amici: caso pesantissimo su Canale 5

15 aprile 2021 a

Rosa Di Grazia sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 17 aprile. La ballerina ha concluso l’avventura al Serale di Amici: di questo e tanto altro parlerà con la Toffanin, che sicuramente dedicherà un passaggio sulle orrende e assurde minacce che la ragazza sta ricevendo da quando è stata eliminata dal talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Considerata un talento un po’ incompreso, oltre che per il suo percorso all’interno di Amici, Rosa Di Grazia ha alimentato il gossip per via della sua storia d’amore con Deddy, nata sotto le telecamere di Canale 5: tra l’altro per uno scherzo del destino la ballerina è stata eliminata proprio al termine di una sfida con il fidanzato. Ma la parte più dura è arrivata dopo l’uscita dal programma, quando la ragazza ha ricevuto una serie di messaggi orribili: “Mi si augura persino la morte. Sono solo una ragazza si vent’anni che non ha fatto male a nessuno. Ho solo deciso di partecipare a un programma per inseguire il mio sogno”.

Oltre a Rosa Di Grazia, dalla Toffanin ci saranno altri protagonisti di Amici: si tratta degli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultima, tra l’altro, è stata spesso molto critica nei suoi confronti, ritenendo le sue capacità di ballerina insufficienti per poter partecipare al talent show.

