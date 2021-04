L'Eredità, la "maledizione" di Martina Crocchia: una tragica beffa per Francesco, Insinna resta senza parole

16 aprile 2021 a

È successo ancora. Incredibile, ma vero. Proprio come Martina Crocchia, la bellissima campionessa che da poco ha lasciato il format. Si parla ovviamente de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. Quiz dove ormai furoreggia un nuovo campione, Francesco, che sta facendo incetta di Ghigliottine e pesantissime vittorie. Ma nella puntata di ieri, giovedì 15 aprile, le cose sono andate diversamente. Molto diversamente.

Al gioco finale, la ghigliottina, le parole-indizio erano: moro, composte, uovo, carico e serie. E Francesco, come soluzione, ha scritto "testa". Ed eccoci all'incredibile, ma vero, che è tornato ad accadere a L'Eredità: il campione è caduto su una vocale, dato che la risposta corretta era teste. Insinna, sconcertato, dopo lunghi secondi di silenzio si è rivolto al campione affermando: "Come faccio a dirti che è successo come nella puntata di bagaglio-bagagli?". Ma in un modo o nell'altro, ha dovuto dirglielo. Insinna, comunque, si è complimentato con Francesco per la bravura e per il fatto che è andato a un passo dal vincere l'ennesima Ghigliottina.

Come detto in premessa, di cadere per un singolare-plurale era accaduto anche all'ex campionessa, Martina Crocchia. In quell'occasione il tranello si concretizzò con capello-capelli. E Flavio Insinna le disse che una cosa del genere era accaduta soltanto un'altra volta in tutta la lunghissima storia de L'Eredità su Rai 1. Bene, dopo la puntata di ieri sera siamo a tre, due delle quali in un lasso di tempo ridottissimo.

