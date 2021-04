Canzone Segreta, il dramma-Covid fa crollare Serena Rossi all'ultima puntata: il nome e le lacrime

Francesco Fredella 21 aprile 2021 a

Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi, chiude. Ma prima omaggia le vittime del Covid. La conduttrice annuncia: “Ci abbiamo messo il cuore”. Sesta e ultima puntata. Serena Rossi piange, si commuove e sullo schermo scorrono i nomi delle vittime del Covid (mentre va in onda la canzone La Cura di Franco Battiato).

“La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. La vedete la nostra sedia? È vuota ma in realtà vuota non è, voglio immaginare che ci siano sedute tutte quelle persone che a causa del Covid non ci sono più.”, dice la conduttrice. Uno show nuovo, che però non ha sempre vinto la prima serata di Rai1 (ad esempio la settimana scorsa con il debutto di Pio e Amedeo su Canale 5 c'è stato un vero e proprio ko).

“34 ospiti si sono seduti su quella sedia anzi 35 perché mi ci sono seduta anche io a tradimento, ricordiamolo! Più di 50 artisti hanno eseguito le canzoni e più di 100 tra amici e familiari e compagni di lavoro sono saliti su questo palco ed io questa sera voglio rivivere insieme a voi alcuni di questi momenti speciali", continua la Rossi. Ora nel quartier generale di Rai1 ancora non si sa nulla in merito alla seconda edizione dello show. Tornerà o no? Mistero. Canzone segreta, però, sembra che abbia fatto un passo indietro per non sfidare Queen Maria, che vince e convince con uno share altissimo. Sarà realmente così?

