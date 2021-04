Verissimo, Martina Miliddi confessa: "Ho lasciato Aka7even". L'indizio clamoroso sul flirt con Stefano De Martino

23 aprile 2021 a

Martina Miliddi è stata eliminata da Amici nel corso dell’ultimo serale: sabato 24 aprile sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Di sicuro si parlerà della sua vita privata, come emerge anche dalle anticipazioni del programma che va in onda su Canale 5. Al di là del talento - che tra l’altro è stato messo in dubbio più volte dalla maestra Alessandra Celentano - la ballerina ha infatti attirato l’attenzione dei siti di gossip, secondo i quali Stefano De Martino avrebbe un debole per lei.

Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il giudice di Amici abbia votato spesso e volentieri a suo favore, oltre a mettere “mi piace” ai post che la riguardavano sulle pagine social ufficiali del talent show. È nato un feeling tra i due o c’è della semplice simpatia professionale da parte di Di Martino? La Miliddi fa la vaga sull’argomento: a chi le ha chiesto se esiste davvero un flirt, o quantomeno una simpatia tra lei e l’ex marito di Belen Rodriguez (che ora è single), ha risposto imbarazzata “aiuto, non sto capendo”. Insomma, nessuna conferma ma neanche smentita, e questo non fa altro che alimentare il gossip, insieme al fatto che la ragazza adesso segue De Martino sui social.

Inoltre la Miliddi alla Toffanin ha confessato che il rapporto con il cantante Aka7even è ormai naufragato: “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio. Adesso sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza”.

