Felicissima sera, raptus spinto di Anchille Lauro e Pio: clamoroso bacio in bocca su Canale 5, eccolo

Una parodia dissacrante in Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo su Canale 5. I due comici pugliesi hanno fatto il loro ingresso in scena entrando in abito da sposa sulle note di Me Ne Frego. Sul finire della canzone, è arrivato lo stesso Achille Lauro che ha assistit al bacio tra Pio e Amedeo. Poi si è stato intervistato del duo comico, che ha raccontato un aneddoto sulla sua amicizia con Boss Doms, il suo chitarrista.

"Se ci siamo conosciuti in chiesa facendo i chierichetti? Tutto vero”, ha svelato il cantante che poi ha parlato anche sua esperienza sanremese, spiegando di avere fatto tre Festival molto diversi. Il momento più iconico per lui è stato quello del mantello e della tutina. Sulla sua trasgressione ha confessato che, dal suo punto di vista, le canzoni abbiano tutte fondamentalmente un colore, ma lui porta il suo immaginario e non per forza deve essere visto come trasgressione.

Poi la parodia di Rolls Royce, riscritta e trasformata per l’occasione con il titolo di Fiat Punto, con tanto di bacio tra Achille Lauro e Pio. Intanto il nuovo album Lauro di Achille Lauro è in vetta. Uscito venerdì 16 aprile scorso è immediatamente balzato in testa alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi. Al termine della seconda puntata di Felicissima Sera ha cantato dal vivo il suo ultimo singolo che si chiama Marilù.

