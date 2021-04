Uomini e donne, Gianni Sperti fuori controllo con Maria De Filippi: "Ma vaffanc***". Telecamere nascoste, tutto ripreso dalle Iene

28 aprile 2021 a

Clamoroso a Uomini e donne, con lo storico opinionista Gianni Sperti che manda a quel paese Maria De Filippi. Tutto merito delle Iene, che hanno organizzato un "trappolone" in grado di far saltare in aria Mediaset. Nel giorno del suo compleanno, Sperti si ritrova raggirato dal suo avvocato, da sua sorella, da Tina Cipollari e dalla stessa De Filippi, per uno scherzo che è un esempio perfetto di "fuoco amico".

Sperti è in auto con la sorella Cinzia e un amico, dopo aver fatto un brindisi in un bar la sorella alla guida, in retromarcia, investe un complice delle Iene. Sembra cosa di poco conto, ma la situazione degenera. Il pedone urla a squarciagola, disperato, e costringe Sperti a chiamare una ambulanza. "C’è un testimone, è una simulazione, dai! Se non è vero diventa un reato. Questo è matto", sussurra Sperti a Cinzia, ripreso dalle telecamere a sua insaputa. In contemporanea, inizia a circolare la notizia dell'incidente sui social e il ballerino deve smentire in tempo reale. "Mi ha chiamato un giornalista di Repubblica e mi ha chiesto come guidi. Gli ho detto che sei un po’ distratto", lo informa la Cipollari, colonna portante dello scherzo. E qui Sperti inizia a perdere il controllo.

"Non dire niente”, intima a Tina. Lo scherzo è perfetto, perché dopo qualche tempo Sperti fa visita al finto truffatore e lo trova con collare e mascherina. "Cosa vuoi?", chiede Sperti. Risposta candida: non spillargli soldi, ma ricattarlo per ottenere una ricompensa particolare. "Tu non fai nulla. Fammi fare quello che fai tu per un anno: l’opinionista", lo provoca l'attore delle Iene. Sperti va in ansia e quando chiama la De Filippi è la fine: "Gianni, cosa sta succedendo?". "Non ho parole, pensavo volesse dei soldi questo truffatore e invece vuole fare l’opinionista per un anno". "L'ha proposta te l’ho fatta - lo minaccia ancora il finto truffatore -, vediamo se Maria ti salva il c***o".



Siamo alla fine, e dopo aver sofferto per parecchi minuti Sperti viene a sapere che si tratta di uno scherzo, perfido. "Maria, ma vaffanc***", sbotta al telefono. "Ho capito dal tono di voce che non eri tranquillo, buon compleanno!", lo prende simpaticamente in giro Maria.

