Isola dei Famosi, denuncia-choc di Giulia Salemi: "Come è stata ridotta dal branco", il dramma di sua madre

Francesco Fredella 29 aprile 2021 a

a

a

Ancora una volta tutti contro tutti. E le scintille all’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non mancano. Ora scende in campo Giulia Salemi, che ha difeso sua madre Fariba Tehrani in un’intervista bomba rilasciata a Il Giornale. Parole fortissime, una vera cannonata, parole che in Rete sono diventate virali.

“Ho sofferto a vedere come è stata tratta male per partito preso, con un accanimento che è andato molto oltre la frontiera della dignità. La vedo provata, mi sembra che contro di lei si sia formato una sorta di branco che si è scatenato”, dice la Salemi. Contro sua madre si sono scagliati Valentina Persia e Gilles Rocca con parole pesantissime (evitando persino di salutarla).

Si sfila il costume, follia della regia: ecco come mostrano Gianmarco Onestini, roba da censura | Guarda

La Salemi, che sta vivendo un periodo d’oro con Pierpaolo Pretelli, dice che è superato il “limite della decenza” nei confronti di Fariba. Ci sarebbe, insomma, una vera e propria dinamica contro sua madre. E anche i telespettatori l’hanno capito.

"Elisa Isoardi? Mi ha telefonato". Antonella Clerici smaschera la rivale: "Cosa la aspetta", che bomba in tv

Per Giulia, che si è fatta conoscere con il famoso spacco sul red carpet di Venezia, un momento pieno di popolarità. Ha partecipato a Pechino Express e poi a due edizioni Vip del Grande Fratello. Seguitissima sui social fa quasi un milione e mezzo di persone, la Salemi sta prendendo lezioni di canto (come ha confessato alcune settimane fa Pretelli). Ma è stata promossa conduttrice: su Mediaset Play conduce Salotto Salemi. Un format nato e cresciuto in streaming che sta spopolando. Intanto, ha conosciuto il piccolo Leo (figlio di Pretelli, nato da una sua precedente relazione). Convivenza in vista e grande affiatamento. Il resto lo scopriremo nei prossimi mesi.

Manuela Ferrera, scandalo da censura. La voce clamorosa sul suo Lato B: notato niente di strano?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.