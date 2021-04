Striscia la notizia, Michelle Hunziker fuori controllo a pochi minuti dal via: "Ma col caz***", Gerry Scotti in imbarazzo

30 aprile 2021 a

a

a



Michelle Hunziker sbrocca a pochi minuti dal via di Striscia la notizia. Va in onda il consueto "antipasto" del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, e la conduttrice svizzera si collega con Gerry Scotti nelle vesti di Davide Rampello, conduttore di approfondimenti dall'alto valore culturale ed eno-gastronomico. Un esilarante mix tra Linea Verde e La Mela verde, destinato però a finire nel peggiore dei modi.

"L'avvio del portale che...". Prego? A Di Maio si è "incastrata" la lingua, cosa gli esce di bocca: sfondone strepitoso | Video

"Oggi siamo in Umbria, a Perugia marittima", scandisce la Hunziker-Rampello, con tono tanto fermo e affettato quanto poco credibile. In mano, una giara realizzata addirittura dai fenici e rinvenuta chissà come mai alle pendici del monte Subasio, "tra i pescatori e i venditori del molo". Scotti sembra abbastanza scettico: "Ma che mare, lì si fa il cioccolato!". Poi, dando un insospettabile credito al bislacco inviato, domanda: "Cos'è, un bottiglione di vino che lei si è già scolato? Quanto può valere?".





Michelle-Rampello perde il controllo: guarda il video integrale di Striscia



"Un valore inestimabile - mette subito in chiaro il biancocrinito cultore del bello -, è del 21esimo secolo avanti Cristo, si parla di circa 300 milioni di euro, in contanti. Questa è l'Italia della qualità", fa per congedarsi Hunziker-Rampello quando all'improvviso il vaso le scivola di mano, finendo in mille pezzi. "Ma porca put***a, che mani di mer***a ho?". "Rampello siamo in onda! Si trattenga, ma adesso c'è un problema, lei lo deve pagare". "Col caz***o! Non ce l'ha un'assicurazione questo vaso di mer***a? Non esiste!". Sì, ora Striscia può iniziare per davvero.

Squarcio pazzesco in un punto proibito. Veline, lo stacchetto più spinto: roba da restarci secchi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.