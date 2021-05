Striscia la Notizia, "libri pornografici nelle scuole elementari": scandalo a Fiumicino, immagini terrificanti per i bambini

01 maggio 2021 a

Striscia la Notizia ha provato a far luce su un fatto che appare incredibile, ma che invece - purtroppo - è accaduto realmente. In alcune scuole elementari di Fiumicino, in provincia di Roma, per celebrare i 100 anni di Gianni Rodari sono stati donati dei libri ai bambini. Una bellissima iniziativa, se non fosse che tra i tomi ci fossero anche alcuni volumi con immagini pornografiche. Angelica Massera, inviata del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, ha raccontato la vicenda e ha provato a far luce sentendo più parti in causa.

Tutto è partito dalle tantissime segnalazione arrivate alla redazione di Striscia la Notizia, che si è subito messa in moto e ha verificato la veridicità di tale vicenda scabrosa: effettivamente ad alcuni bambini, come denunciato dai rispettivi genitori, sono stati regalati libri contenenti immagini sessuali e riferimenti pornografici di ogni tipo. Il consigliere comunale Roberto Severini ha dichiarato ai microfoni di Striscia che “il progetto è sfuggito di mano. I libri vengono da una fondazione, anche i maestri erano ignari di quello che stava consegnando”.

Ma com’è possibile che nessuno abbia controllato quello che stava per essere dato a dei bambini? Una dirigente scolastica interpellata da Striscia ha parlato di “montatura” e “storia politica”, anche se effettivamente tra i 9mila libri consegnati da una fondazione “con cui lavoriamo da anni” c’era del materiale pornografico. “Sinceramente non ci è proprio venuto in mente - ha dichiarato la dirigente scolastica - anche per il fatto del Covid non abbiamo voluto manipolare i libri, eravamo in buona fede”.

