L'Eredità, "Sta male?". La concorrente in finale con 105mila euro, reagisce così: pubblico sconvolto

03 maggio 2021 a

a

a

Neocampionessa de L'Eredità è Michela. La ragazza è finita alla ghigliottina del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella puntata di domenica 2 maggio. Michela ha infatti superato al Triello la campionessa uscente Silvia e l'ex campione Davide, per poi presentarsi al rush finale con un montepremi da 210.000 euro. Il bottino è stato dimezzato giusto una volta dopo le parole del gioco finale: Consiglio, Fontane, Foglio, Campane e Passi. Per 105.000 euro Michela ha optato per la soluzione "rumore". Parola comune però inesatta, visto che il termine vincente era "cento".

"Padre ucciso a martellate, madre coi polsi tagliati": arrestato. Pazzesco: quando all'Eredità di Insinna diceva queste parole

"La parola stasera è 'cento' - ha spiegato il conduttore - I cento passi, consiglio dei cento, cento fontane, il brano 'Cento campane' di Lando Fiorini, foglio da cento". Ecco dunque risolto il "mistero". Eppure durante l'ultimo gioco, la ghigliottina appunto, ai telespettatori non è sfuggito un dettaglio: "Come mai non sorride mai, è triste?", si sono chiesti su Twitter mentre altri hanno ipotizzato: "Sta male?". E ancora: "Le è successo qualcosa?". Nulla di tutto ciò. Con ogni probabilità Michela era solo un po' emozionata, come darle torto.

"Tetto". Ma stiamo scherzando? Flavio Insinna svela la risposta, bufera sull'Eredità: "Uno scandalo", cosa proprio non torna

Meno intimorita è stata Giulia. La concorrente di qualche puntata fa si è addirittura lasciata andare a una parola irripetibile. "Corrente filosofica dell'antichità con la S", ha chiesto Insinna. Ed ecco che Giulia, d'istinto, ha replicato: "Socratica". Sbagliato. E quando Insinna le ha ricordato che la risposta è sbagliata, ecco che ha perso la pazienza: "Caz***", ha inveito nel microfono. Parola che non è sfuggita al pubblico e nemmeno a Insinna. E su Twitter è stato subito un diluvio di commenti: chi a favore, chi contrariato.

"L'Eredità? Mi rode ancora". Poi sfonda il cranio a suo padre: Marco Eletti, le ultime indiscrezioni sull'orrore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.