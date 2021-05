Isola dei Famosi, "Elisa Isoardi torna": indiscrezione sulla nuova puntata e sul suo futuro televisivo

Francesco Fredella 03 maggio 2021 a

Elisa Isoardi e Drusilla Gucci arrivano in studio all'Isola dei Famosi su Canale 5. Tenetevi pronti: potrebbe accadere di tutto. Ed è molto atteso il ritorno delle due ex naufraghe a Cologno Monzese. Innanzitutto, perché potrebbero dare linfa al programma e poi perché sulla Isoardi- a quanto pare - Mediaset ha investito abbastanza. Da indiscrezioni, pare che le sarà affidato un programma nella prossima stagione tv dopo aver passato molti anni in Rai nei programmi del mattino (la sua ultima esperienza in viale Mazzini è stata a Ballando con le stelle). Per la Isoardi l'esperienza in Honduras è finita molto male: un incidente all'occhio le è costato caro. Le cure mediche e poi l'addio. Ma secondo Dagospia ci sarebbe un piano stabilito in precedenza con la firma di un contratto per 8 puntate.

Intanto, in nomination ci sono Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Il gruppo dei Primitivi ha nominato in blocco Gilles Rocca: lo sportivo, c he potrebbe essere uno dei papabili vincitori, ha avuto una settimana molto difficile. Un vero crollo psicologico e fisico. Per questo motivo, i Primitivi avrebbero deciso di mandarlo in nomination. Ma questo particolare ha mandato in tilt Tommaso Zorzi.

Tra i Primitivi è arrivato la scorsa settimana Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Per lui l'esperienza in Honduras è iniziata in ritardo dopo un piccolo imprevisto in Messico. Appena arrivato, giovedì scorso, ha vinto la prima prova regalando ai Primitivi un piatto di spaghetti. Ed è iniziata nel segno del sorriso la sua esperienza in Honduras sotto i riflettori dei fan che lo hanno acclamato sin dalla partenza.

