L'Aria che Tira, Giorgio Mulè insultato dal ristoratore: "Farabutti, fateli voi i sacrifici!"

I ristoratori si sono scagliati contro Giorgio Mulè (Forza Italia), in diretta nella puntata di oggi, giovedì 6 maggio, a L'Aria che Tira in onda su La7 e condotta da Myrta Merlino: "Che l'80% dei locali abbia uno spazio all'aperto è una menzogna! Oggi un dehors costa dai 5 ai 10mila euro, noi i soldi non li abbiamo, dove li prendiamo i soldi? Perché non li fa lei i sacrifici che abbiamo fatto noi finora? Li dovete fare voi i sacrifici ora, vi dovete vergognare, vi paghiamo lo stipendio, farabutti!". Parole grosse volate all'indirizzo dell'esponente di Forza Italia a proposito del caso sulle riaperture e sul Dl Sostegni.

I ristoratori in fatti sono una delle categorie più colpite dalla pandemia: sono allo stremo delle forze e manifestano un senso di totale disorientamento per quanto, di poco chiaro (e comprensibile), allo stato attuale è stato fatto e deciso dal governo nazionale. Ciò che emerge più di tutto è la palpabile confusione che ne deriva dai recenti decreti e dall’altalena dei colori nelle zone di Italia.

E questa desolazione si trasforma in rabbia ogni volta che qualcuno di loro ha la possibilità di poter esprimere il proprio pensiero in una delle tante trasmissioni che si occupano del tema. La replica di Mulè è chiara: "Abbiamo aumentato la carica dei vaccini. E dal primo giugno cercheremo di aprire anche la sera i ristoranti". Ma la rabbia dei ristoratori è comunque grande.

