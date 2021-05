Striscia la notizia, imbarazzo ad Avanti un altro: "Ma l'ha toccato?". Bonolis sconcertato: assalto davanti alle telecamere

06 maggio 2021 a

Nella classifica de "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia non poteva mancare Avanti un altro. Al programma condotto da Paolo Bonolis il tg satirico di Canale 5 ha affidato un dignitosissimo sesto posto. "Per le misure del distanziamento - spiega Michelle Hunziker - Bonolis prende le distanze dalla valletta". "Non lo tocchi", inizia ad urlare il conduttore alla signora in studio. E ancora, mentre la spalla si appresta a portare fuori il concorrente, Antonio Zequila, Bonolis li insegue: "L'ha toccato, signora ma che fa? Si dia una calmata". Finisce qui? Neanche per sogno: "Dove l'abbiamo presa questa? A livello psicologico è devastata".

Nella stessa puntata di Striscia, quella in onda il 5 maggio, è andato in scena uno stacchetto delle Veline da togliere il fiato. Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le più longeve del tg satirico, hanno intrattenuto i telespettatori con un ballo a dir poco sensuale. Qualche tempo fa era stata la velina bionda a lanciare un messaggio all'autore della trasmissione: "Sarò sempre grata ad Antonio Ricci, il mio papà acquisito, per l’occasione che mi ha dato e per avermi fatto crescere con i suoi consigli", aveva detto al settimanale Nuovo Tv mentre non negava di voler puntare più in alto: "Per ora mi godo il momento, ma, se devo sognare a occhi aperti - ha confessato - un giorno mi piacerebbe recitare in un film diretto da Steven Spielberg o da Giuseppe Tornatore". E ancora: "Il mio obiettivo - ha concluso sicura - è quello di impegnarmi per dare il meglio di me".

Sempre al settimanale Nuovo le rivelazioni della ballerina mora: "A 16 anni ho lasciato la mia città per trasferirmi a Roma e sono entrata in tv dalla porta principale. Maria De Filippi è stata come una seconda mamma. "Negli anni lontana da casa mi è mancato il calore della mia famiglia, un vuoto che non potrò mai colmare. Per fortuna, però, ho due genitori straordinari che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza".

