Striscia la Notizia, "farmaco brasiliano guarisce dal Covid": quanto costa la siringa clandestina, Speranza che dice?

07 maggio 2021 a

a

a

Max Laudadio ha approfondito caso molto particolare legato all’epidemia di coronavirus e alle possibili cure. L’inviato di Striscia la Notizia è venuto a conoscenza dell’esistenza di un medico che somministra a pagamento un farmaco brasiliano che secondo lui sarebbe in grado di curare dal coronavirus e di tenere immuni. Di conseguenza ha voluto approfondire la questione, avvalendosi di una complice per parlare con il medico. Il quale ha subito esordito con “togliamoci le mascherine, qui non c’è Covid. Non ho motivo di fare il vaccino dopo essermi iniettato il farmaco”.

Incidente rovinoso nello studio di Verissimo: Alessia Marcuzzi cade su Silvia Toffanin. Le telecamere di "Striscia" riprendono tutto

Per questa persona basta “iniettarsi il microbo” perché “lo abbiamo monitorato e guarisci anche quando sei in ospedale già positivo. Questo microbo alza l’asticella dei deboli, dell’immunità innata, una persona media vive ed è protetta”. Al momento del pagamento, che ammonta a 70 euro, ovviamente vengono accettati solo i contanti. Ma non è tutto, perché l’inviato di Striscia la Notizia ha scoperto che il dottore offre anche un servizio a domicilio per auto somministrarsi il farmaco. In questo caso il pagamento avviene direttamente sul conto corrente privato.

Orietta Berti fuori controllo. "Baby...". Gaffe sessuale, Papi resta di sasso | Video

“Quando arriva il pacco, c’è scritto che si tratta di ‘integratori’ - ha raccontato Max Laudadio - esce una siringa già preparata, anche il consenso informato dove c’è scritto che ‘tale trattamento protettivo e curativo sarà efficace, non è specifico, quindi non mirato al virus responsabile dell’attuale epidemia’. Nella stessa busta esce un altro foglio, la certificazione di trattamento effettuato con finalità anti-virali. Inoltre tramite email il medico dice che il progetto è autorizzato dal ministero della Salute e dall’università di Modena, che ha già preso le distanze dato che l’uomo non ricopre alcun incarico da ottobre 2018".

CLICCA QUI PER GUARDARE IL SERVIZIO

"Dove non dovete cliccare". Striscia smaschera i siti-truffa: come ti svuotano il conto corrente | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.