Isola dei Famosi, Valentina Persia nello stesso letto con Moser: “Posso dire di essere stata con lui”

“Posso dire di essere stata a letto con Ignazio Moser!”: Valentina Persia, naufraga dell’Isola dei Famosi, ironizza sul fatto di aver condiviso lo stesso materasso con il fidanzato di Cecilia Rodriguez in Honduras. I due, infatti, hanno trascorso la notte dormendo su un comodo materasso, proprio come avevano fatto Francesca Lodo, Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia e Awed nei giorni scorsi.

C’è da dire comunque che la Persia non ha esitato a fare numerosi complimenti a Ignazio fin dal suo arrivo sull’isola. Gli ha subito fatto capire di essere stata colpita in maniera positiva da lui. E dopo aver vinto una prova in coppia con lui, ha avuto la possibilità di dormirci insieme su un morbido materasso. Prima di addormentarsi – come si è visto nel daytime – l’ex gieffino si è rivolto alla comica dicendo: “So già le tue scuse. Fa caldo. Mi levo la maglietta”. “Dormi sereno. Però fa caldo qua. Ma ci rendiamo conto?”, ha risposto ironicamente Valentina.

Dopo essersi ricongiunta agli altri naufraghi, la Persia non ha nascosto una certa delusione quando ha parlato della notte passata con Moser. La comica, infatti, ha fatto sapere che si sarebbe aspettata un gesto galante da parte del fidanzato di Cecilia Rodriguez quando si è svegliata. E invece niente. “La nottata è andata, ma manco un caffè stamattina”, ha raccontato.

