Verissimo, Elisa Isoardi irriconoscibile: "Quanti chili ho perso, mai stata così da quando avevo 14 anni"

Elisa Isoardi irriconoscibile. La bellissima conduttrice ha lasciato l'Isola dei Famosi in anticipo a causa di un incidente all'occhio, ma quei giorni di permanenza sono parecchio visibili sul suo corpo. A raccontarlo è lei stessa a Verissimo, in studio da Silvia Toffanin su Canale 5. "Non portavo più la 42 da quando avevo 14 anni!". L'ex volto de La Prova del Cuoco ha infatti ammesso di aver perso dieci chili. Poi la Isoardi ha approfittato della presenza nella puntata dell'8 maggio per ringraziare tutti per la meravigliosa esperienza vissuta:" Grazie per quest’esperienza - ha detto -. Oggi mi piacerebbe la televisione che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta, vera. La gente a casa non la imbrogli. Un fidanzato? Ma sì facciamo anche questo salto! Ma con calma, di solito si ha paura a dirlo ma io adesso basto a me stessa".

La conduttrice si è detta grata alla trasmissione di Ilary Blasi anche per un'altra ragione. Questa ben più importante: "All’Isola ho pensato tanto alla mia mamma. Grande donna, se sono così è perché ha portato avanti la famiglia. Non si ferma mai su nulla. Da figlia ho più volte provato a chiederle aiuto, ma lei è fatta così. Non c’era più dialogo. Io mi ero allontanata, ho sbagliato, stavo sbagliando ed ho trattato male anche lei".

La Isoardi ha infatti ammesso di aver avuto un periodo di maretta con la mamma, salvo poi commuoversi all'Isola dei Famosi quando lei è andata a "trovarla" ospite in studio: "A volte si sbaglia. Non ce l’avevo con lei, probabilmente ce l’avevo con me stessa. Avevo avuto una delusione, c’era anche l’amore in quel periodo, probabilmente dovevo riordinare un po’ di cose della mia vita. Lei è stata brava, perché se mi avesse aiutato in modo vittimistico, io sarei scappata. Mi ha fatto sfogare e poi è bastato venire a prendermi alla stazione. Poi ne abbiamo parlato, ma veramente poco. Abbiamo sfiorato l’argomento. Quando ci siamo ritrovate mi sono accorta di quante cose mi sono mancate di lei".

