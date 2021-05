Domenica In, Giovanna Botteri: "Potevo fare il vaccino, ma non l'ho fatto". Ira di Mara Venier: "Devi farlo subito"

10 maggio 2021 a

a

a

Tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata del 9 maggio, anche lei: Giovanna Botteri. La corrispondente da Pechino ha portato su Rai1 la sua esperienza durante la pandemia. Nel dettaglio la giornalista di Viale Mazzini ha raccontato a Mara Venier di non essere vaccinata contro il coronavirus. "Ho un problema - ha confessato -, non sono stata ancora vaccinata". Il motivo? Presto spiegato: "Non ho ancora ricevuto neanche la prima dose perché sono tornata a Pechino all'inizio di aprile - ha detto alla conduttrice che poco prima aveva mostrato il video-messaggio di Kabir Bedi, che in India ha ricevuto il richiamo -. Avrei potuto sottopormi al vaccino in Italia tra febbraio e marzo, ma in quel periodo le vaccinazioni erano appena partite e non me la sentivo di togliere dosi alle persone più anziane, che rischiano di morire se prendono il Covid".

Colpaccio di Striscia la Notizia, rispedisce Giovanna Botteri in Cina: una clamorosa lezione alla Rai

Un'uscita che ha scatenato la conduttrice che si è addirittura lasciata andare a un piccolo rimprovero: "Ma cosa aspetti? Tu che prendi gli aerei, tu che ti sposti di qua e di là, ma tu devi farlo subito!". Una strigliata a fin di bene, tant'è che si è poi proseguiti come se nulla fosse accaduto.

"Negato l'accesso alla Botteri". Sede Rai in Cina: visto scaduto e non solo, spunta un inquietante mistero

La corrispondente ha ammesso di non sapere come muoversi a riguardo. Ma una risposta è arrivata dal dottor Francesco Le Foche: "Se fossi in lei, farei qualsiasi vaccino possa capitare - ha detto chiaro e tondo l'immunologo dell'Umberto I di Roma - L'Oms ha appena approvato anche il vaccino Sinopharm, può farlo in tutta tranquillità". Infine è il turno del green-pass e di vacanze estive. "Non so quando potrò andare in vacanza, ma sicuramente vorrò farle in Italia - ha confessato la Botteri -. Abbiamo un paese meraviglioso che ha tutto: splendidi luoghi di mare e montagna, città d'arte, ottima cucina. Non c'è paese migliore per le vacanze".

"Come possibile?". Cina senza Covid, cosa sfugge alla Botteri: disastro dalla Venier, lo sconcerto dei telespettatori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.