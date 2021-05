Avanti un altro, clamorosa accusa a Bonolis: "Censurato il saluto ai transessuali", chi punta il dito contro Mediaset

10 maggio 2021 a

È polemica su Avanti un Altro! Pure di Sera, il programma già in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis riproposto in versione serale. Nella puntata di domenica 9 maggio tra i concorrenti c'era anche Ruggero Freddi, attore di film gay, noto in realtà con il nome di Carlo Masi. L’esperienza dell’uomo è stata più che breve visto che ha sbagliato alla primissima domanda, tanto che il conduttore l’ha salutato velocemente. Eppure, stando a quanto scrive sui social, la sua permanenza sarebbe stato un po' più lunga se non fosse che il programma - è la sua accusa - l'avrebbe censurato.

Freddi alla fine della presentazione avrebbe rivolto un saluto a tutte le persone trans, spesso dimenticate, con il caro augurio di terminare presto il loro percorso e di realizzare il loro desiderio di esprimere esteriormente il sesso che sentono da sempre come il proprio: "Scopro solo ora - si sfoga sui social -, vedendo la puntata in tv, che il mio augurio è stato cancellato. Questione di tempi televisivi? Direi che di tante sciocchezze che potevano essere editate è stata editato un importante messaggio di inclusione sociale. Grande delusione".

Poi la frecciata: "A quanto pare la Rai non è la sola a censurare... e non è la prima volta che mi capita... ripeto, grande delusione". Il riferimento è con ogni probabilità alla polemica sollevata da Fedez che dal palco del Concertone del Primo maggio ha lanciato un affondo ai vertici di Viale Mazzini. Anche in questo caso l'accusa era di volerlo censusare, invitandolo a non attaccare la Lega in quanto contraria al ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia. Molti i commenti piovuti sotto l'esternazione di Freddi anche se qualcuno si è chiesto: "Boh, stiamo parlando di un quiz particolarmente frivolo. Siam sicuri che quello fosse il contesto migliore per trasmettere quel determinato messaggio?".

