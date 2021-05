Isola dei Famosi, il dramma di Brando Giorgi: "Non vedevo più". E si toglie gli occhiali, Barbara d'Urso sotto choc

10 maggio 2021 a

Proprio come Elisa Isoardi, Brando Giorgi è stato uno dei grandi protagonisti delle prime settimane dell’Isola dei Famosi. I due purtroppo hanno condiviso lo stesso triste e imprevedibile destino all’interno del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: entrambi infatti sono stati costretti al ritiro e quindi al rientro in Italia a causa di problemi agli occhi. In particolare Brando Giorgi, che sull’Isola stava vivendo un’esperienza unica avendo deciso di isolarsi dal resto del gruppo, se l’è vista bruttissima.

“Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro”, ha svelato l’attore a Domenica Live, dove Barbara d’Urso lo ha ospitato in studio insieme alla moglie Daniela. “Mi si è staccata la retina - ha continuato - l’operazione è durata un’ora e mezzo. Pensavo meno. Ero ancora adrenalinico. Ero nel mio bel monolocale in Honduras e dopo 48 ore mi sono ritrovato sul lettino dell’operazione. Ho rischiato di perdere la vista dall’occhio destro”.

La d’Urso è apparsa sinceramente preoccupata, anche perché Brando Giorgi ha tenuto per tutto il tempo gli occhiali da sole, proprio con lo scopo di proteggere gli occhi: solo per un momento se li è tolti, giusto il tempo di far vedere alla conduttrice di Canale 5 che sta bene. Inoltre la presenza dell’attore ha offerto l’occasione per un collegamento con Annalisa Minetti, che ha mostrato il dispositivo tecnologico che potrebbe aiutare a ‘vedere’: “Si mette sugli occhiali. Avrò un auricolare legato a questo dispositivo, che mi dirà tutto quello che la telecamera vede. La telecamera usa come riferimento la punta del mio naso. Questo vuol dire studiare da soli e avere un’autonomia che fino ad adesso non avevo”.

