Quarta Repubblica, "22 anni dopo". Clamoroso colpaccio di Nicola Porro, il "nemico" in casa: a Mediaset si fa la storia

Michele Santoro torna dopo 22 anni in uno studio Mediaset ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica. Nel corso della serata, tra i temi che verranno affrontati: il caso della “Loggia Ungheria” che ha provocato spaccature all’interno della Procura di Milano e del Consiglio Superiore della Magistratura, con il parere del giurista Carlo Nordio, le divisioni e proteste sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia e le polemiche sul politicamente corretto.

Ci sarà anch un “faccia a faccia” tra Nicola Porro e Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci. Tra gli ospiti della puntata anche: il deputato Alessandro Cattaneo (FI), Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Giulia Merlo, Anselma Dall’Olio, Guido Crosetto, Moni Ovadia e suor Anna Monia Alfieri. Di rigore gli interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Ma quello che fa più scalpore è il ritorno del conduttore di Samarcanda in uno studio Mediaset, azienda in cui ha lavorato a metà degli anni 90 per poi lasciare dopo molte incomprensioni. L'occasione è la presentazione del suo ultimo libro sul killer di mafia Maurizio Avola, che ha alle spalle ottanta omicidi e ha preso parte alla stagione delle stragi e si intitola Nient'altro che la verità un libro-inchiesta uscito il 29 aprile per Marsilio e che l'ex tg3 ha già presentato negli studi televisivi di La7 da Lilli Gruber a Otto e Mezzo e anche nel corso del tg della rete di Urbano Cairo, diretto e condotto da Enrico Mentana.

