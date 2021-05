Stasera Italia, Matteo Bassetti contro Roberto Speranza: "Molto poco coraggioso, sui vaccini bisogna osare di più"

10 maggio 2021 a

Quale sarà la prassi per il dopo? Come viaggeremo? A Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli e in onda su Retequattro, è ospite Matteo Bassetti. Il professore parla del piano vaccinale e sentenzia, "bisogna osare di più. Siamo stati molto poco coraggiosi a livello di Ministero della Salute. Quando saremo arrivati a 30 milioni di vaccinati, bisognerà levare le mascherine e chi è vaccinato con altri vaccinati potrà liberamente non metterla. Se non facciamo questo passaggio, rimarremo indietro", spiega Bassetti.

Bassetti spiega che bisogna seguire l'esempio degli Usa: "Il Centers for Disease Control di Atlanta spiega che tra vaccinati ci si può togliere le mascherine, che tra vaccinati è inutile fare la quarantena e non si fa il tampone se si viene a contatto con un caso", specifica sempre Bassetti.

Già negli scorsi giorni Bassetti aveva criticato la nostra ripartenza: "Se questo è il modo di affrontare la fase di ripartenza, credo che finiremo per essere schiacciati da tutti gli altri Paesi europei". L'infettivologo genovese parla poi a proposito della "vaccinazione totale" ordinata da alcune Regioni, Campania e Sicilia ad esempio, per le isole minori. "Non si può pensare che un'isola si vaccini, quando abbiamo tante altre isole" spiega. Secondo l'esperto, l'idea di rendere le isole minori covid-free per stimolare il turismo estivo, non è cattiva in sé, ma andrebbe attuata in tutte le isole, non in poche esclusive. Insomma Bassetti è sempre critico con una certa politica gestionale dell'emergenza coronavirus. E stavolta dalla Palombelli cita anche l'esempio da seguire: quello degli Usa.

