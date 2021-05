Isola dei Famosi, sconcertante gaffe di Ilary Blasi: microfono aperto ma non se ne accorge, cosa le esce di bocca

Francesco Fredella 11 maggio 2021 a

Gaffe o spoiler? Fate voi. Ilary Blasi svela qualcosa in diretta durante la puntata del 10 maggio dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. Sembra davvero uno spoiler, qualcosa che non avrebbe dovuto annunciare.

Tutto accade quando fa conoscere l'Isola alternativa, quella in pratica dove i concorrenti eliminati possono decidere se restare o tornare a casa (viene chiamata anche l'ultima spiaggia). Ora, durante questa edizione, si chiama Playa Imboscatissima. Ma Ilary, durante la diretta, la annuncia mentre il collegamento con i naufraghi in Palapa è ancora aperto. Ovviamente non se ne rende conto. Ed è subito gaffe. Tra i naufraghi c'è sicuramente molto stupore, ma qualcuno probabilmente già sapeva dell'esistenza di quest'isola.

Non è la prima volta che accade una cosa simile. Infatti, durante una delle puntate iniziali, la Blasi aveva parlato di Parasite con i naufraghi. Un'altra gaffe. E, lo ricordiamo, Parasite Island è stata la location dello scontro a distanza tra Ilary Blasi e Akash Kumar. “Prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia. Ciao”, disse la moglie di Totti gelando il modello prestato alla cronaca rosa (anche se continua a dire di non volerne far parte).

Adesso, a Plata Imboscatissima c'è Francesca Lodo (la più votata da casa). Ha accettati di restare lì, in piena solitudine, con Beatrice Marchetti. Potrebbe accadere di tutto, ancora una volta. Intanto, accade un altro colpo di scena. Imperdibile e che fa tenere ancora una volta il fiato sospeso al pubblico a casa: Roberto Ciufoli pare che abbia infranto il regolamento, lui e gli altri naufraghi sono stati puniti dalla produzione.

