Striscia la notizia, Mario Draghi e la "frase rubata" su Renzi: "Stipendio da senatore? Spiccioli rispetto ai soldi degli arabi"

Lo stipendio di Mario Draghi tiene banco nei palazzi romani e pure a Striscia la notizia, che intercetta il premier al telefono con Ursula Von der Leyen. "Ti confermo che non percepisco lo stipendio, quindi alla prossima cena dovremmo fare alla romana oppure dovrai pagare tu". Una figuraccia diplomatica con la presidente della Commissione Ue? Niente paura, si tratta di Dario Ballantini, strepitoso imitatore di Draghi e colonna storica del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

A zonzo per la Capitale, Draghi-Ballantini intercetta parlamentari di ogni colore, svelando le sue angustie. A pranzo, per esempio, si imbatte in una tavolata di renziani, da Luciano Nobili a Ettore Rosato: "Cari signori buon appetito, mai come in questo momento mi sento vicino a tanti italiani. Sono mesi che lavoro e non prendo una lira". Con il meloniano Mollicone: "Sono stato dal Papa, mi stavo a impanica'. Sa che anche lui non prende lo stipendio? E a quelli come lei continuano a darlo". Il massimo dell'imbarazzo con Ungaro, di Italia Viva. "Si parla sempre di questo mio stipendio. Direi che Renzi avendolo saputo potrebbe rinunciare al suo stipendio da senatore. Vabbè, sono spiccioli rispetto ai soldi che prende dagli arabi...".



Draghi senza stipendio, guarda il video integrale di Striscia la notizia

"Insomma dai Eriberto non essere permaloso perché l'hai saputo dai telegiornali - spiega infine al suo autista-factotum -. Non posso dirti tutto, poi figurati se ho bisogno di quei soldi per pagarti lo stipendio. Te li faccio avere". Quindi, toccandosi strategicamente la giacca: "Hai 5 euro? Dov'è che li ho messi?". Scena a cui ahinoi gli italiani saranno ormai abituati negli ultimi 12 mesi.

