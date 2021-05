Non è l'Arena, dossier sparito: "Chi è stato e perché". Giletti fa saltare Speranza? Tam-tam a La7: domani sera...

15 maggio 2021 a

Massimo Giletti nella puntata di domani 16 maggio di Non è l'arena su La7, tornerà a parlare del caso della pubblicazione del dossier dell’ex funzionario dell’Oms di Venezia Francesco Zambon, che doveva rappresentare la prima risposta dell’Italia alla pandemia e che fu fatto sparire nel giro di 24 ore. "La domanda che ci facciamo è sempre la stessa: chi ha deciso di farlo sparire e perché?", annunciano dalla redazione. Intanto, il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra, in questi giorni, ha depositato in Procura a Bergamo una memoria difensiva per replicare alle accuse di Zambon. In studio a parlare del caso ci saranno oltre a Zambon, per la prima volta a Non è l’Arena, anche Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Galeazzo Bignami e Gessica Costanzo.

Ma non si tratterà soltanto questo caso. Ci sarà anche Sebastiano Ardita, magistrato e consigliere del Csm che in un’intervista esclusiva a Massimo Giletti racconterà la sua verità sulla vicenda che lo vede coinvolto dei verbali segreti di Piero Amara riguardati la presunta "loggia Ungheria".

Tra i temi centrali della puntata pure il caso di Ciro Grillo e come gli adolescenti di oggi vivono la loro sessualità. Nuovi elementi poi emergono dai verbali con le deposizioni rese dal figlio di Beppe Grillo e dai suoi amici Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta ai magistrati di Tempio Pausania. In studio Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Andrea Catizone e Stefania Andreoli.

Continua infine l'inchiesta di Giletti sulla malasanità calabrese e sul dissesto finanziario delle Aziende sanitarie locali. Questa volta le telecamere di Non è l’Arena racconteranno del buco di bilancio dell’Asp di Reggio Calabria. Per il dibattito in studio Nicola Morra, Alessandro Cecchi Paone, Massimo Scura e Lino Polimeni.

