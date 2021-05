Uomini e Donne, Gianni Sperti brutalizza una dama: "Anni di bullismo", "Zero stima". Rissa in studio

15 maggio 2021 a

È caos a Uomini e Donne. Quattro ex dame del Trono Over si sono scagliate contro altre due partecipanti del programma di Maria De Filippi. Si tratta di Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco che – in una diretta su Instagram – hanno raccontato ai loro follower degli episodi spiacevoli su altre due dame della trasmissione, Roberta Di Padua e Valentina Autiero. L’accusa sarebbe grave. Pare, infatti, che Veronica abbia raccontato che Roberta avrebbe quasi investito sia lei che Aurora nel parcheggio, quando tutte loro facevano ancora parte del parterre del Trono Over.

E non è finita qui, perché poi Aurora Tropea ha anche ricordato il famoso episodio che l’ha vista coinvolta in un forte litigio dietro le quinte sempre con Roberta. Maria Tona avrebbe poi aggiunto che l’influenza della Autiero non avrebbe aiutato. Le parole dette nel corso della diretta Instagram hanno attirato l’attenzione del pubblico del programma ma anche di Roberta e Valentina. La Di Padua, infatti, ha deciso di condividere delle stories in cui si trova in compagnia del suo avvocato, facendo capire così di essere pronta a procedere per vie legali.

Nella questione è intervenuto anche Gianni Sperti, storico opinionista della trasmissione di Canale 5. “Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie”, ha scritto sui suoi social. Immediata la replica di una delle ex dame coinvolte, Anna Tedesco: “Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti”.

