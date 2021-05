In Onda, salta Luca Telese. Roba da soviet a La7: chi va in video con David Parenzo, incubo rosso

15 maggio 2021 a

Come ogni estate, torna In Onda su La7. Si tratta del programma che prenderà il posto di Otto e Mezzo, il salottino tendenza-sinistra dove impazza Lilli Gruber. E il programma di approfondimento estivo sterzerà ancor più a sinistra, in una trasmissione dalla colorazione rossissima. Confermato, infatti, David Parenzo, conduttore de La Zanzara e pasdaran anti-Lega, schieratissimo e appiattito sulle posizioni della sinistra.

E insieme a lui però non ci sarà più Luca Telese, almeno stando a quanto anticipa affaritaliani.it. Insomma, sostituzione e ribaltone: con Parenzo, fondatore del programma dove ha anche ricoperto i ruoli di redattore ed inviato, ecco spuntare Concita De Gregorio. Insomma, coppia d'assi del giornalismo militante di sinistra: Parenzo e la firma ultra-radical-chic di Repubblica.

Secondo quanto aggiunge sempre affaritaliani.it, Telese viene sostituito perché dovrà dedicarsi interamente a un nuovo programma che andrà in onda dall'inizio del prossimo anno e di cui ancora non si hanno ulteriori informazioni.

Parenzo, nelle ultime ore, si è distinto per i molteplici commenti piovuti sul caso Gregoretti dopo il non luogo a procedere contro Salvini stabilito al processo a Catania. David, ospite in tv, impazzava affermando che "resta un problema politico". Dunque, chiedeva "se è giusto che il metodo sia prendere degli ostaggi". E gli ostaggi sarebbero stati gli immigrati a bordo della Gregoretti, con buona pace del non luogo a procedere contro il "sequestratore" Salvini (l'accusa era infatti "sequestro di persona").

