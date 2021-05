Tv Talk, bomba-Iva Zanicchi: "Siamo sinceri, se me la tengo buona...", frase impensabile su Maria De Filippi

15 maggio 2021 a

È apparsa schietta e sincera come sempre Iva Zanicchi durante l’intervista a TvTalk su Rai3. La cantante, infatti, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti su una celebre conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi. Come si è arrivati a parlare di lei? Tutto è iniziato con Riccardo Bocca, giornalista ed esperto di linguaggi televisivi, che ha mosso delle pesanti critiche sul nuovo programma di Lorella Boccia, Venus Club in onda su Italia 1, in cui è stata protagonista di recente proprio la Zanicchi.

Secondo il giornalista, infatti, Venus Club si è rivelato nella prima puntata un “programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite”. Poi facendo riferimento alla seconda puntata, ha detto quanto lo show fosse “inutile, inginocchiato a Maria De Filippi, con tutti i presenti, ospiti e cast, riconducibili a lei e impegnati a osannarla“. Ecco allora che è arrivata la replica della Zanicchi: “Io stimo Maria, come tutti, perché se non lo dici poi…”. “E’ da contratto dirlo“, è intervenuto il conduttore Massimo Bernardini.

La cantante, poi, ha proseguito col suo discorso sulla De Filippi: “A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata”. Ma non è finita qui, perché in un secondo momento la Zanicchi – senza peli sulla lingua – ha continuato: “Se io mi tengo buona Maria e vado a fare i suoi programmi sono a posto per 10 anni, su siamo sinceri!”.

