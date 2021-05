Avanti un altro, "lo ha fatto con un altro": Paolo Bonolis, battuta da censura con la sua ex. Laura Freddi di sasso

17 maggio 2021 a

Colpo di scena ad Avanti un altro! Pure di sera, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Il conduttore infatti si è ritrovato di fronte niente meno che la sua storica ex, Laura Freddi, con la quale ha scherzato tra sorrisi e risate, insomma i rapporti tra i due sono buoni. Ma Bonolis, nel corso dell'ospitata, ha anche tirato un brutto scherzo alla Freddi, facendola cadere dalla sedia.

Durante il ruzzolone, Laura si è aggrappata allo schermo che i concorrenti hanno in dotazione pur di non finire per terra: "Sono cascata!", ha affermato con un pizzico di imbarazzo. E Bonolis a quel punto la ha nuovamente infilzata: "Eri più pesante una volta!", ha affermato.

Dunque, la gag sul fatto che la Freddi sia diventata madre: "Fatta con un altro, eh", ha scherzato Bonolis, sempre pungente. Laura a quel punto lo ha stuzzicato dicendo: "Sei più bello di prima". E lui: "Gli anni passano, ma sono come il vino buono".

Infine, dopo aver risposto in modo corretto alle domande, prima di pescare nel pidigozzaro, Laura Freddi ha chiesto a Bonolis di poter testare il celebre culomat: "Posso sentire come sei rimasto?". E Bonolis: "Sono in imbarazzo totale, c'è qui la mia signora". A quel punto la battuta anche di Luca Laurenti: "Ma magari ci rimani male". Risate in studio.

