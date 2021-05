Isola dei Famosi, Valentina Persia collassa: attimi di terrore a poche ore dalla diretta, la sue condizioni

17 maggio 2021 a

Grande paura per Valentina Persia all'Isola dei Famosi. La comica si è sentita male al punto che un medico è stato costretto a intervenire. In confessionale, poi, la naufraga ha ammesso di aver avuto un mancamento probabilmente per la fame e la stanchezza degli ultimi giorni: "Mentre stavo prendendo le esche…La stanchezza e la fame mi hanno tirato un brutto scherzo…".

Prima dell'arrivo dei soccorso, Fariba Tehrani ha tentato di aiutare l'amica. Ma il suo intervento ha solo scatenato caos. Poco dopo, infatti, Rosaria Cannavò ha rimproverato la madre di Giulia Salemi, intimandole di allontanarsi dalla Persia, che si trovava in grande difficoltà: "Non metterle agitazione…”. A pensarla allo stesso modo è stata Angela Melillo. Quest'ultima ha raccontato in un confessionale che la Tehrani stava cercando di essere utile, ma ha agito in maniera sbagliata: "Fariba voleva fare qualcosa per sentirsi utile, ma ha detto più volte cose che in quel momento sono sembrate essere fuori luogo”.

Dopo essere stata rimproverata, Fariba si è sfogata con Isolde Kostner, non nascondendo tutta la sua delusione per la vicenda. "Tutto ciò che dicono loro va bene, ma quando lo dico io no”. La Kostner, però, ha ammesso di essere dalla parte dei naufraghi che l'hanno ripresa, dicendo che a volte bisognerebbe avere atteggiamenti meno invadenti. A tal proposito in un confessionale ha rivelato: “Quando dal mio punto di vista non ha ragione le dico quello che penso”.

