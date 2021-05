Striscia la Notizia, "ma vaff*** a 19 anni si sc***": la cannonata contro il nuovo programma delle ex Veline

18 maggio 2021 a

Va in onda a Striscia la notizia l'esordio delle Veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi alla conduzione del programma Le nuove mostre, su La5, (nato come spin-off de I nuovi mostri, una delle rubriche più popolari di Striscia la notizia, per poi diventare un programma autonomo) prodotto e ideato da Antonio Ricci. La trasmissione proponeva quotidianamente la classifica del meglio e del peggio della tv ed una esibizione delle veline.

Nella classifica all'ottavo posto ci sono le stesse Nargi e Carocciolo mentre fanno esercizi di meditazione e fonetica. Al settimo posto il fuorionda di Mara Maionchi che corregge il testo di un artista: "Ma vaffanc*** ma che 'sono certo che aspettavo te', mi piaci ti vorrei ingrop***e. Voglio il cuore lo lasciamo in cantina, a 19 anni si sc*** perché si vuole scop***". Al sesto posto il matematico Piergiorgio Odifreddi, a Porta a Porta, al quinto posto Alfonso Signorini da Victoria, al quarto Alessandra Mussolini ospite di Lamberto Sposini, durante una lite con Grillini.

E sul podio, infine, al terzo posto il provino di uno "stravagante tenore a X Factor" che sempre la Maionchi ha definito una "pippa". Al secondo posto un ballerino ospite di C'è posta per te dove sono invitati Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. E al primo posto vince Maurizia Paradiso che a Canale Italia litiga con un leghista e tira fuori il seno.

