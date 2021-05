Amici, "non ce la puoi fare". Giulia Stabile confessa, dall'umiliazione al trionfo: la rivincita più dolce

Francesco Fredella 18 maggio 2021 a

a

a

Adesso Giulia Stabile, la ballerina che ha trionfato all'ultima edizione di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, racconta le emozioni dopo il talent. E svela qualcosa di nuovo ed inaspettato nel corso di un'intervista a Il Giornale. “Sognavo di diventare un’étoile, la prima ballerina di danza classica” premette nel colloquio. Poi però aggiunge cos’è andato storto: “Mi hanno bloccato, mi dicevano che non avevo le doti necessarie”, dice la ballerina che ad Amici ha trovato anche l'amore.

"Solo per la risata". Rita Pavone, la cannonata contro Giulia Stabile: un gravissimo sospetto su Amici

Con Sangiovanni, anche lui finalista nel talent di Maria De Filippi, è stato un vero colpo di fulmine (che sicuramente ha fatto parlare più del solito). “Ha fatto a tutti da mamma”, racconta Giulia parlando di Maria De Filippi (il suo Amici ha chiuso con un botto di share, l'ennesimo record per Queen Maria). Ora, però, sullo sfondo del talent resta l'amore tra Giulia e Sangiovanni che - secondo rumors - potrebbero partecipare a Temptation island vip. Nessuna conferma, per adesso: sono soltanto voci che si rincorrono.

Pio e Amedeo: "Quando lei e Costanzo non ci saranno più...". Impensabile gesto della De Filippi: beccata così, si scatena il delirio

Sicuramente, Giulia ha sfondato un muro: da anni non vinceva la danza ad Amici. “Mi dicevano che non avevo doti”, ricorda la ballerina a Il Giornale. Che non si è mai arresa nel corso del tempo perché voleva partecipare al programma di Maria. “Ad Amici gli ho scritto tantissime lettere”, dice Giulia Stabile parlando del suo fidanzato. Tra lei e Sangiovanni è nata una storia vera, che sta appassionando i telespettatori. Per Giulia, ora, potrebbero aprirsi di nuovo le porte di Amici. Magari come professionista. E' questa un'altra spifferata che giunge alle nostre orecchie: Maria potrebbe arruolarla.

"Ho scoperto la sua fragilità". Arisa, ciò che non hanno mandato in onda ad Amici: la rivelazione della Cuccarini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.