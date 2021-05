Le Iene, "Marco Masini circondato da energumeni armati": furto d'identità e alta tensione

18 maggio 2021 a

Marco Masini e Giovanni Galli sono stati le nuove vittime degli scherzi de Le Iene. Il tutto andrà in onda su Italia 1 stasera, martedì 18 maggio, con la solita conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, coadiuvati dalle voci irriverenti della Gialappa’s Band. “Che cosa ci fa Marco Masini attorniato da energumeni armati di bastone?”, si legge sul sito ufficiale de Le Iene, dove sono stati rilanciati pochi secondi concitati che vedono protagonista il cantante.

“Un suo post - continuano le anticipazioni della trasmissione - ha attirato la nostra attenzione: un truffatore fingendosi lui si faceva dare soldi dai suoi fan. Così abbiamo deciso di mettere alla prova le sue doti di investigatore organizzandogli una caccia al ladro. Per un giorno Marco Masini ha vestito i panni da iena ritrovandosi in situazioni ad alta tensione”. A quanto pare il cantante, che credeva di smascherare un truffatore che usa il suo nome in maniera impropria, si è ritrovato vittima di uno scherzo in cui gliene sono capitate di tutti i colori. Al suo fianco ci sarà Stefano Corti.

Ma Masini non sarà l’unica vittima degli scherzi de Le Iene. A fargli “compagnia” ci penserà Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina e campione del mondo di Spagna ‘2. Le figlie, con la complicità di Sebastian Gazzarini, gli faranno credere che la secondogenita Carolina si è fidanzata con Max Felicitas, giovane pornoattore.

