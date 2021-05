Uomini e Donne, caos in studio: "Tutto concordato a tavolino", la produzione taglia tutto

18 maggio 2021 a

Un nuovo caso social è scoppiato su Uomini e Donne, la storica trasmissione di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Nel corso della puntata andata in onda oggi, martedì 18 maggio, è successo qualcosa che ha fatto scatenare molti telespettatori: o meglio, cosa non è successo. I fedelissimi di Uomini e Donne hanno infatti accusato la produzione di aver tagliato delle scene della registrazione in cui Riccardo Guarnieri avrebbe creato il caos in studio.

Il cavaliere ha infatti fatto delle dichiarazioni pesanti su Roberta Di Padua, con la quale ha avuto una relazione: ha fatto sapere che si erano accordati per godere di qualche settimana di notorietà in più all’interno del programma e per permettere a lei di crescere ulteriormente sui social a livello di visibilità. Ovviamente la dama ha smentito tutto e si è dissociata da tali affermazioni, ma una fetta importante del pubblico di Canale 5 - che conosce bene certe dinamiche interne al programma - ha creduto alle parole di Riccardo.

Poi però è arrivato il momento incriminato: dalle anticipazioni risultava che Guarnieri aveva fatto rivelazioni scottanti anche su Ida Platano, che si sarebbe messa d’accordo con un’altra dama sulle conoscenze da portare avanti nel programma. Questo racconto del cavaliere non è però andato in onda, alimentando così la convinzione di alcuni telespettatori che il programma abbia voluto tutelare Ida Platano.

