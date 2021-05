Amici, bomba di Giulia Stabile su Alessandra Celentano: "In quel mondo tutti sanno tutto", un'accusa pazzesca

19 maggio 2021 a

Adesso Giulia Stabile, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5, mette le cose in chiaro. Fa ordine e guarda al futuro, che potrebbe essere scandito da un successo senza precedenti con il suo ritorno nel talent più forte della televisione italiana magari grazie ad un ingresso come professionista. Chissà. Giulia parla del suo fidanzato, SanGiovanni, conosciuto proprio nella scuola di Maria De Filippi."Sì, il primo amore. Il primo bacio. Sangio è il primo di tutto”, racconta. E la loro storia, iniziata nel segno della popolarità e delle telecamere, sembra andare avanti. A tutto gas. “Comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altra”, puntualizza Giulia.

Con la vittoria ad Amici la Stabile può contare su una bella somma in contanti, che non fa mica male. Non si monta la testa e resta con i piedi per terra. "Comprerò la lavastoviglie a mamma che sta sempre a lavare i piatti”, racconta. Una risposta abbastanza singolare, che però lascia tutti senza parole perché è significativa. Ma il tasto dolente, forse più importante, arriva quando parla dei professori di Amici. Capitolo Alessandra Celentano: “Non me la sento tanto di dire qualcosa su di lei. Il mondo della danza sa già tutto quanto”. E cala il gelo.

Ancora una volta la Celentano è stata oggetto di molte polemiche in questa edizione di Amici. Per l'altra insegnante, una colonna portante della scuola di Maria De Filippi, Veronica Peparini, arrivano parole dolcissime. Quasi al miele. Significa che potrebbe esserci una vera amicizia anche lontano dalla televisione. Ora per Giulia un po' di relax, meritato. Poi il ritorno sulle scene da protagonista.

