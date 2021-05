L'Eredità, "ho fatto casino". Il campione perde tutti i 230mila euro? Occhio a come reagisce

19 maggio 2021 a

Anche oggi nessuna vittoria. A L'Eredità è Nicola a vedersi sfumare il bottino in palio. Durante la puntata del 19 maggio del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, il nuovo campione ha avuto la meglio sugli altri concorrenti. In particolare, al triello, è riuscito a sconfiggere Marta, la campionessa in carica, e Michele. Ostacolo, come sempre, la Ghigliottina. Nicola è arrivato alla fase finale con 230mila euro che, dopo la scelta delle parole, sono diventati 57.500 euro.

Sul tavolo "mondo, epoca, lanciare, alta, eco". La sua soluzione "riviste". "Ho scritto la prima soluzione che mi ha convinto, ma ho fatto casino", ha spiegato amareggiato mentre il conduttore gli chiedeva: "Sostituiresti la parola anche se non si può?". "Rivista sarebbe perfetta", ha continuato il conduttore. La parola chiave era invece "moda". Insomma, niente vincita.

A tentare il tutto e per tutto di portare a casa qualche euro era stata, nella puntata precedente, proprio Marta. La fu campionessa si è dimostrata parecchio scaramantica. Perché? Stupendo tutti ha messo in equilibrio sul pennarello la cartelletta su cui dovrebbe scrivere la soluzione. A quel punto è stato il conduttore a chiedere spiegazioni: "Ma che fai?". "Penso che se la mia cartelletta prende aria, io indovino la parola", ha subito replicato. Anche per lei però niente bottino. Evidentemente il "rito" non ha portato tutta questa fortuna. Immediata la reazione dei tantissimi telespettatori: "Non è natura, è tempi", avevano scritto alcuni follower prima del verdetto. E ancora: "Non ti arrampicare sugli specchi, è sbagliata". Proprio così.

