Le Iene, "gang bang e sveltina": ammucchiata clandestina nel parcheggio, servizio piccantissimo

Da mesi mezza Italia è chiusa, tra lockdown e coprifuoco vari, Ma gli appassionati delle ammucchiate in pubblico e delle perversioni più estreme non hanno mai rinunciato al loro vizietto, Le Iene tornano alle calcagna degli "affezionati delle gang bang" e immortalano il momento della trasgressione più pura (sessuale, ma pure delle leggi sul Coronavirus) in un servizio tanto piccante quanto esplosivo. "Già qualche mese fa - spiega il programma di Italia 1 - Andrea Agresti aveva beccato in un appartamento della Brianza 8 uomini e 3 donne che consumavano rapporti sessuali trasgredendo le linee guida sul distanziamento" (gioco forza, ci sarebbe da dire).





"Gang bang nel parcheggio": guarda il video integrale delle Iene





Con le nuove riaperture, spuntano online nuovi compromettenti annunci: "Cerchiamo singoli esperti decisi e non bidonari per car gang in zona Milano Sud", è la richiesta di una coppia quando ancora la Lombardia era in zona arancione. L'inviato delle Iene risponde e si presenta alla data e all'orario prestabilito con tanto di troupe al seguito e nascosta, pronta a uscire per immortalare i furbetti del sesso di gruppo, che si riuniscono alla spicciolata in un parcheggio.

"Non so se con un rapporto orale si può trasmettere", dice uno di loro riguardo al Covid. Quando arriva la coppia organizzatrice, tutti si preparano per il via alle danze. Giù le mascherine, e non solo. E in quel momento entra in azione la Iena Agresti, che rovina la festa ai sodali, scatenando il fuggi fuggi generale. "Questa volta - ironizza con un tocco di perfidia - la gang bang è finita in una sveltina".

