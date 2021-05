Anni20, disastroso fuorionda di Giampiero Mughini: "Beati voi che ve ne andate". Microfono aperto, gelo su Rai 2

21 maggio 2021 a

Ops, un altro fuorionda in Rai, poco dopo quello tra Gentili, Tardelli e Antinelli durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. In questo caso, suo malgrado, il protagonista è Giampiero Mughini, ospite di Anni20 su Rai 2, la trasmissione recentemente finita nel mirino per un servizio considerato troppo "anti-Europa". Qui, però, Bruxelles non c'entra.

Il punto è che finisce un segmento di trasmissione, dunque viene lanciata la pubblicità per riorganizzare lo studio in vista del blocco successivo. E Mughini è l'unico tra gli ospiti chiamato a restare anche per il successivo blocco. Ma non ne è entusiasta. Tanto che il microfono aperto intercetta queste parole: "Beati voi che ve la filate...". Certo, parole pronunciate con ironia, ma evidente l'imbarazzo.

Per quel che riguarda la Gentili e Tardelli, per chi se lo fosse perso, il fuorionda riguardava un commento sul presunto fallo di Cuadrado, giocatore bianconero che ha rischiato di farsi fischiare contro un rigore. A microfoni aperti, ecco Gentili che afferma: "La scivolata, quella credo che abbia sollevata un po’ qualche polemica". Dunque Tardelli: “Beh non ha fatto fallo". E ancora Gentili: "No io ne parlavo con Massimiliano, c’era un po di foga eccessiva". Parole che però, durante la telecronaca, erano state accuratamente evitate...

