Venus Club, la bomba di Elisa Isoardi: "Nemmeno un bacio", una impensabile verità su "quel maschietto"...

21 maggio 2021 a

a

a

Si sbottona, Elisa Isoardi, ospite d'onore a Venus Club, il programma in onda su Italia 1 in seconda serata e condotto da Lorella Boccia. Bellissima e tremendamente sexy, la foto sta qui a dimostrarlo, la Isoardi ha parlato della sua vita, delle sue esperienze in tv, da Ballando con le Stelle e fino all'Isola dei Famosi. Inoltre, si è ovviamente parlato di gossip, di amore, di passione.

"Con lei è successo di tutto": Todaro, rivelazione sconvolgente sulla Isoardi: quello che in pochi sanno sul dietro le quinte di "Ballando"

Non poteva mancare una domanda su Raimondo Todaro, compagno di ballo ai tempi dello show di Rai 1. Quel Todaro su cui si vociferò, e parecchio: si diceva che tra i due fosse nata una storia. E quando la Boccia ha rilanciato le voci, Elisa Isoardi ha subito replicato in modo secco, quasi un pizzico risentito: "Se c’è stato un flirt tra noi? Credimi che non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara a Ballando con le stelle", ha rimarcato la Isoardi. Comunque, Elisa ha rivelato che con Raimondo aveva un grande feeling, molta sintonia, rispetto reciproco. Ma niente di più.

"Elisa Isoardi? Ora sorride sempre". La voce clamorosa dai corridoi Mediaset: non solo lavoro. Dopo Salvini, si dice che...

Quindi, la Isoardi si è spesa sulla sua recente esperienza all'Isola, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: "Mi sono voluta mettere in gioco. Io ho sempre bisogno di sentirmi battere il cuore. Dopo 18 anni di conduzione ininterrotta ho sentito la necessità di cambiare e mettermi in gioco", ha spiegato. Progetti per il futuro? Su questa domanda, però, la Isoardi ha preferito glissare: "Domanda difficile... posso tornare la prossima puntata così te lo dico?". Insomma, bocca cucita. Anche se da più parti si dice che Elisa Isoardi ben presto potrebbe firmare con Mediaset.

"Cosa mi farebbe piacere". Elisa Isoardi fuori dai denti: davanti alla Toffanin il pesantissimo messaggio a Pier Silvio Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.