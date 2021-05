Striscia la notizia, Mario Draghi "con le pezze al c***o". Retroscena confidenziale, telefonata-terremoto

22 maggio 2021 a

a

a

Troppi grattacapi per Mario Draghi, e a Striscia la notizia Gerry Scotti e Michelle Hunziker lanciano lo scoop: ecco cos'ha detto il premier in via assolutamente confidenziale a Enrico Letta e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"A testa de...". Draghi "intercettato" in strada: "Cos'ho sentito dire alla Meloni su Speranza" | Video

"In risposta all'onorevole Letta sulla tassa di successione, ritengo inopportuno gravare il Paese con nuove tasse", avrebbe risposto Draghi al segretario Pd, che gli ha addirittura telefonato, per poi aggiungere un poco volgare ma decisamente efficace "We are with the patch on the ass". Tradotto: "Stiamo con le pezze ar c***", in modo tale che l'antifona venga ricevuta da tutti, senza equivoci, dal Nazareno su su fino a Bruxelles.

"Che cetriolo". Draghi muto su Fedez? Fino a ora... Striscia la notizia lo intercetta, il suo primo clamoroso commento | Video

Si scherza, ovviamente, ma fino a un certo punto. A parlare è il "Draghi" di Striscia, ovvero l'imprendibile Dario Ballantini, imitatore storico del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci che da quando l'ex presidente della Bce è arrivato a Palazzo Chigi regala sketch divertentissimi e soprattutto molto, molto verosimili.





Cos'ha risposto Draghi a Letta e a Mattarella. Il video integrale di Striscia la notizia





Un altro esempio? La (finta) telefonata con Mattarella: "Presidente capisco che non voglia ricandidarsi perché si sente stanco e vecchio, ma anche io devo pensarci. Non so' più un pischello manco io". Quindi esce dallo studio e mette a ferro e fuoco le vie romane intorno ai Palazzi del potere, braccando onorevoli di tutti i colori. Al forzista Rotondi ricorda: "I dati sono migliorati ma consiglio di tenere sempre mascherina su naso e bocca. Per coloro i quali hanno votato per la restituzione del vitalizio, invece, maschera in faccia proprio, così non li riconoscono". E alla leghista Ravetto: "Dopo le dimissioni di Volpi dal Copasir sarebbe utile un incontro tra le parti. Non in autogrill però".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.