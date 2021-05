Uomini e Donne, "vorrei dargli un pugno": superato il limite dalla De Filippi, chi scatena il caos

22 maggio 2021 a

"Mi è venuta voglia di dargli un pugno": Nicola Mazzitelli, ex cavaliere di Uomini e Donne, dopo l'esperienza nel dating show di Canale 5, ha parlato in questi termini di Riccardo Guarnieri in un'intervista a PiùDonna. E in più ha ha detto di provare un grande interesse per Ida Platano, ex di Guarnieri: "Quando penso ai miei valori e ai miei principi capisco che a me piace Ida. Io tornerei immediatamente per corteggiarla. Quando la vedo mi verrebbe voglia di prendere le sue difese. Quando l’ho vista litigare con Riccardo mi è venuta voglia di dargli un pugno“.

Mazzitelli, comunque, ha raccontato che adesso non tornerebbe a Uomini e Donne. Potrebbe farlo solo per Ida, che da poco è rientrata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi: "Per Ida mi metterei in discussione. Quelle poche volte che l’ho fatto l’ho fatto col cuore. Sicuramente ho sbagliato, ho parlato più di quello che dovevo, mi sono fidato delle persone sbagliate”.

Il percorso di Nicola a Uomini e Donne, in realtà, è stato molto breve: per un periodo, a causa del Covid, è stato costretto a a restare lontano dagli studi. E durante la sua assenza, è emersa una presunta frequentazione poco chiara con Valentina Dartavilla Lupi che ha coinvolto anche Simone Bolognesi. Dietro l’addio al programma, pare ci sia proprio questa situazione. A tal proposito, Mazzitelli ha detto: "Diciamo che quando io decido di lasciare Uomini e Donne ho il Covid. Dal 4 al 30 novembre resto a casa perché l’ho avuto in forma molto pesante. Nel frattempo sono successe alcune cose. La signora Valentina ha creato un po’ di casini“.

