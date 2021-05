Verissimo, Giulia Stabile bullizzata: "Quelle compagne di scuola mi hanno scritto", Silvia Toffanin le 'cancella'

22 maggio 2021 a

Quella di Giulia Stabile è una storia di riscatto. Il fatto di essere diventata la prima ballerina in venti anni a vincere Amici è una soddisfazione ancora più grande alla luce del bullismo di cui è stata vittima a scuola. Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la vincitrice del talent di Maria De Filippi si è mostrata giustamente orgogliosa del suo percorso e soprattutto ha svelato di essersi presa una bella rivincita su quelle compagne di classe che la tormentavano senza alcun motivo.

“È stata tosta, ma adesso mi mandano anche dei messaggi - ha dichiarato Giulia - è strano pensare di stare in classe con la vincitrice di Amici, nonché con una ragazza che adesso è molto amata dal pubblico. Una di quelle compagne che mi bullizzavano si è anche scusata, però adesso è anche più semplice farlo. Altre invece non si sono fatte più vive”. A questo punto Silvia Toffanin si è intromessa con fare materno: “Fidati, è meglio così”.

Prima dell’intervista a Verissimo, Giulia aveva già parlato del suo periodo tormentato a scuola: “Una volta sono entrata in classe e ho trovato il mio giubbotto di pelle tagliato con le forbici. Tutto strappato e ormai inutilizzabile. Una cattiveria gratuita che mi ha ferito. Lo so che non ci si deve affezionare agli oggetti. Ma io guardavo quel giubbotto distrutto e pensavo ai sacrifici che avevano fatto i miei genitori per comprarmelo. I tre anni di scuole medie mi hanno distrutta. Mi facevano di tutto, mi escludevano, mi prendevano in giro, mi dicevano che non ce l’avrei mai fatta”.

