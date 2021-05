Verissimo, il dramma di Sangiovanni: "Cosa dicevano di me adulti e insegnanti", Silvia Toffanin di sasso

22 maggio 2021 a

"Sono stato malissimo per un sacco di tempo": a fare questa confessione straziante è stato Sangiovanni, vincitore della categoria cantanti ad Amici. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il 18enne ha raccontato di aver vissuto un periodo terribile durante l'adolescenza e di essersi spesso sentito escluso e non a suo agio: "Ho ricevuto tanti commenti che mi hanno pesato da persone adulte, insegnanti. Questa cosa me la sono portata avanti nel tempo”.

Prima di lui, è stata ospite a Verissimo anche Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell'ultima edizione del talent di Canale 5 e fidanzata di Sangiovanni. I due sono rimasti un po’ insieme in studio, prima di separarsi per permettere al cantante di chiacchierare da solo con la Toffanin. Parlando delle emozioni provate durante la finale, Sangiovanni ha detto: "E’ stato il momento più bello che ho vissuto. Per me non ci sarebbe stata finale più bella. Sono contentissimo che ci fosse lei al mio fianco, è stato emozionante".

Parlando della sua vita fuori da Amici, invece, il cantante - che sta avendo molto successo - ha raccontato di avere già incontrato molti dei suoi fan. Quando la Toffanin gli ha chiesto se il successo lo spaventi, il 18enne ha risposto: "Se io oggi avessi paura probabilmente non vorrei fare questo. Il mio lavoro, e quello di tutti gli artisti, è vivere con le persone".

