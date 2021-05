Domenica in, Mara Venier gela il pubblico: "Non posso dire che le cose vanno bene"

23 maggio 2021 a

“Possiamo tirare un sospiro di sollievo”: così Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In, in onda su Rai 1. La padrona di casa, riferendosi alla pandemia da Covid, ha detto di essere contenta per come stanno cambiando i dati sui contagi: “Le cose stanno andando finalmente molto meglio. Non voglio allargarmi e dire che va tutto bene perché è sempre meglio essere previdenti, però comunque le cose stanno andando meglio”.

In Italia in effetti siamo sempre più vicini a una ripartenza definitiva. Basti pensare che la settimana prossima tutte le regioni passeranno in zona gialla. La Venier, però, ha ricordato che tutti abbiamo vissuto un anno lungo e difficile e infatti ha ammesso: “Abbiamo sofferto insieme”. Poi ha presentato la sua prima ospite, la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini: “Io e Mariastella ci conosciamo da anni, perciò ci diamo del tu, non avrebbe senso darsi del lei”.

La padrona di casa, inoltre, ha ricordato ai telespettatori fino a quando andrà avanti il programma pomeridiano di Rai 1: “Quella di oggi è la trentasettesima puntata. Vi faremo compagnia fino alla fine di giugno”. L’ultima puntata di Domenica In, infatti, andrà in onda il 27 giugno, circa due settimane dopo rispetto all’appuntamento conclusivo della passata edizione, finita invece attorno alla metà di giugno. Quello della Venier però sarà solo un arrivederci, perché a settembre tornerà di nuovo alla guida della trasmissione.

