Domenica In, Mara Venier senza parole davanti a Pierfrancesco Favino: "Sarà la vecchiaia"

“Mi sono commossa”: non trattiene l’emozione Mara Venier davanti a Pierfrancesco Favino a Domenica In su Rai 1. L’attore è stato ospite della trasmissione in vista del film Il traditore, del quale sarà protagonista domani in prima serata. Nel corso dell’intervista si è parlato anche dei David di Donatello e a tal proposito la padrona di casa ha rivelato: “Il discorso che hai fatto in quell’occasione, sul cinema e sul teatro, l’ho trovato come un qualcosa che è andato oltre, addirittura commovente”.

Poi ha aggiunto scherzosamente: “Sarà la vecchiaia ma mi hai commossa”. “Grazie”, ha replicato allora Favino. Parlando del film che andrà in onda domani sera su Rai 1, invece, la conduttrice ha aggiunto: “L’ho visto tre volte, so addirittura le battute a memoria”. Nel film, Pierfrancesco interpreta Tommaso Buscetta, capo di Cosa Nostra a Palermo. La pellicola è ambientata negli anni Ottanta e racconta la guerra aperta tra cosche.

All’inizio della puntata di Domenica In andata in onda oggi pomeriggio, invece, Mara Venier ha voluto fare una riflessione sulla situazione Covid in Italia. In particolare la conduttrice ha detto: “Possiamo tirare un sospiro di sollievo perché le cose stanno andando finalmente molto meglio. Non voglio allargarmi e dire che va tutto bene perché è sempre meglio essere previdenti, però comunque le cose stanno andando meglio”.

