Oggi è un altro giorno, "quanto lavorano per un suo vestito": capito, Papa Francesco? La confessione del sarto

Filippo Sorcinelli è il sarto che si occupa di vestire i Papi. Sorcinelli è stato ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone in onda su Rai Tre e ha raccontato come realizza i paramenti sacri per i Papi: “il primo abito - ha raccontato - l’ho fatto per un amico sacerdote…”Vengo da una famiglia cattolica – ha spiegato - da piccolo dopo la messa pulivo la chiesa e lì ho cominciato a entrare in questo mondo. Il primo abito l’ho fatto per un amico che diventava sacerdote e di lì è partito tutto”, ha rivelato.

“Il salto è arrivato di conseguenza, facendo cose belle. Ho vestito Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Mi ha chiamato uno dei registi delle cerimonie pontificie, chiedendomi un appuntamento e abbiamo progettato la prima veste sacra per Benedetto XVI. E’ un piviale, la vecchia cappa per la pioggia, usata dai sacerdoti per le liturgie che non prevedono messa. Abbiamo scelto il rosso perché era stata concepita per i vespri in San Paolo fuori dalle mura. Per realizzare un vestito ci vogliono mediamente 30 giorni di lavoro con circa 7 persone che lavorano a rotazione. Sono io a disegnarli, con mia ispirazione”, ha confessato davanti ad una attenta Serena Bortone.

L'abito realizzato per Papa Francesco da Filippo Sorcinelli è molto diverso da quello del suo predecessore: “Per Papa Francesco l’abito è diverso, una purezza dalle forme che ricorda Giotto unita alla semplicità dei tessuti. Ho avuto anche richieste dalla Francia, dove mi hanno chiesto un nuovo paramento ufficiale per il cardinale di Notre Dame”, ha concluso.

