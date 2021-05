Pomeriggio 5, Barbara D'Urso e il tragico annuncio: "Il suo cuore ha smesso di battere". Strazio a Mediaset

25 maggio 2021 a

Un "dramma nel dramma". A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso non può commentare la tragica notizia arrivata poche ore prima da Mottarone, negli stessi luoghi in cui domenica una cabina della funivia Stresa-Mottarone è precipitata al suolo uccidendo 14 dei 15 passeggeri. Nicola Pontoriero, operatore televisivo di 62 anni, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre risaliva i sentieri di montagna nel tentativo di girare del materiale video per i servizi dei programmi Mediaset. Il lutto italiano è dunque, oggi, anche un po' quello di Cologno Monzese.

"Stiamo vivendo tutti noi una tragedia nella tragedia... - ha spiegato la D'Urso ai telespettatori, annunciando la triste notizia -. Perché come avrete letto su tutti i siti purtroppo Nicola Pontoriero, che lavorava per noi di VideoNews, ha avuto probabilmente un infarto...". La conduttrice Mediaset è visibilmente scossa, parla con voce tremante e occhi lucidi. "Hanno provato a rianimarlo, ma il suo cuore ha smesso di battere", ha spiegato ancora la D'Urso, ricordando che Pontoriero lascia due figlie: "Purtroppo andando a fare un servizio e salendo quei dirupi ha avuto un malore. Volevo fare a nome di tutti noi di Pomeriggio 5 un saluto".

Quelle della D'Urso non sono state le uniche condoglianze a Mediaset. Anche il sito Tgcom ha voluto ricordare con parole commosse l'operatore televisivo: "È morto sul campo - si legge nel comunicato firmato dal direttore di News Mediaset Andrea Pucci, dal direttore del Tgcom24 Paolo Liguori e da tutti i dipendenti e giornalisti del gruppo -, come scriverebbero quelli bravi, facendo il suo lavoro, il nostro lavoro, con passione, con umiltà e professionalità, come solo quelli bravi sanno fare. Si è fermato solo quando il suo cuore si è fermato, un cuore generoso che in questi lunghi anni abbiamo imparato ad amare e a conoscere".

