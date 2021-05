Uomini e Donne, Carolina Ronca a un passo dal collasso: dramma in studio, ciò che le telecamere non hanno mostrato

26 maggio 2021 a

Carolina Ronca è ormai una ex corteggiatrice di Uomini e Donne: la ragazza non è stata scelta dal tronista Giacomo Czerny, ma l’ha presa comunque con filosofia. “Sapevo che c’era la possibilità di non essere la scelta, ma non è un rifiuto, è solamente una scelta di vita”, ha dichiarato ai microfoni di MondoTv24. Insomma, Carolina ha accettato con sportività il fatto che il tronista abbia preferito uscire dal programma di Maria De Filippi con un’altra ragazza. “Anche oggi riesco a prenderla in maniera così positiva perché non è un rifiuto”, ha ribadito.

L’ex corteggiatrice ha anche svelato dei retroscena inediti sulla sua esperienza all’interno del dating show di Canale 5. In particolare Ronca si è sentita in grande difficoltà durante il primo impatto con lo studio: “Mi ricordo la prima puntata, stavo per svenire. Avevo un’ansia tremenda e il mal di testa. Parlavano e nemmeno riuscivo a capire cosa dicevano. È stato veramente brutto, tremavo e poi piano piano sono riuscita a sciogliermi”. Non a caso Carolina si è presentata fin dal primo momento come una ragazza timida e riservata.

In questo senso stare sotto i riflettori di Uomini e Donne l’ha aiutata molto a lungo andare: “In trasmissione avevo parlato dei problemi che avevo nel gestire le emozioni. Oggi invece mi sento molto più padrona delle mie emozioni e riesco a gestirle ancora meglio”. E chissà che in futuro Maria De Filippi non possa offrirgli la possibilità di tornare in trasmissione, magari sul trono…

