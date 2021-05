Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani? Si passa agli insulti: "Tacchino", "Vacci piano". La De Filippi deve intervenire

26 maggio 2021 a

Nessuna distensione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due rivali storiche di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L'ultimo scontro ha avuto inizio quando l'opinionista del dating show si è rivolta alla dama torinese dicendo: "Tu parli sempre della tua indipendenza. Ma sai Gemma che Isabella è stata una grande modella? È inutile che rosichi e fai il tacchino del pollaio, è la verità. Accetta Isabella". La Cipollari, quindi, ha attaccato la Galgani cercando di metterla a confronto con un'altra protagonista del Trono Over.

Gemma, però, non ha apprezzato le parole di Tina e ha controbattuto: "Vacci piano. Io ho sempre lavorato per essere libera e non dipendere da nessuno. Andrei a pulire anche i gabinetti per essere indipendente. Io ho il teatro nel sangue, fa parte del mio Dna, non andrò mai in pensione”. A quel punto anche Isabella, tirata in ballo dalla Cipollari, è intervenuta per dire la sua: “Gemma parli con la regina dell’indipendenza, quest’anno faccio 42 anni di lavoro e sono sempre stata autonoma. Credi di essere l'unica a sentirsi indipendente?".

Dopo aver aizzato lo scontro, la Cipollari ha di nuovo preso la parola per stuzzicare la dama torinese: "Non è che io mi invento le cose, me le dicono persone che sanno”. Lo scambio acceso si è chiuso infine con l’intervento della padrona di casa, Maria De Filippi, che ha provato a riportare la calma in studio.

