Don Matteo, Raoul Bova al posto di Terence Hill? Quel drammatico dubbio sulla new-entry: le voci che scuotono la Rai

27 maggio 2021 a

Una vera e propria rivoluzione: Don Matteo, la storica fiction della Rai, nella tredicesima edizione, ovvero la prossima, non avrà più nel cast... Don Matteo, ovvero Terence Hill. Clamoroso, per uno dei programmi più seguiti della tv italiana, per il must di Rai 1. Una stagione storica, insomma. E spiazzante. Al suo posto, ecco Raoul Bova, assai più giovane. L'avvicendamento, svela TvBlog, avverrà nella quarta puntata della 13esima stagione, appunto.

Bova, 49 anni contro gli 82 di Terence Hill, ha recentemente preso parte alla fiction Buongiorno mamma, in onda su Canale 5, in cui interpretava il ruolo di Guido Borghi: la serie è stata prodotta dalla stessa società che firma Don Matteo, ossia la Lux Vide. Ma non solo, in Don Matteo arriverà anche in pianta stabile Flavio Insinna, conduttore de L'Eredità e attore di teatro. Cambi prondi, strutturali.

Una parabola, quella di Bova, simile a quella di Daniele Liotti in Un passo dal cielo: anche in quel caso prese il posto proprio di Terence Hill. Per Don Matteo, come detto, sarà rivoluzione: abbandonerà la sua canonica e lascerà spazio a un giovane sacerdote, a un sex symbol, a una figura diametralmente opposta a quella su cui la storica fiction ha costruito il suo enorme successo. Una sfida difficilissima, per Raoul Bova. Per esempio Dagospia, come tanti altri, si interroga: riuscirà a non finire schiacciato dalla pesante, anzi pesantissima, eredità di Terence Hill? La sfida, ostica e appassionante, è appena iniziata. Il verdetto? Lo share, la prossima stagione.

