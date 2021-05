Uomini e Donne, Samantha Curcio umiliata: "La cosa più brutta nella storia del programma", volano parole grossissime

29 maggio 2021 a

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è arrivato alla fine della stagione, dunque si ferma per la pausa estiva. Al termine della trasmissione una delle protagoniste del dating show Samantha Curcio ha scelto di proseguire la sua conoscenza lontano dalle telecamere con Alessio Cennicola, rinunciando così al rapporto con Bohdan Beyba. Che, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha detto: “Non ha capito praticamente nulla di me. Dalle cose che mi ha detto, non c’è neanche una minima cosa in cui mi rispecchio e questo mi dispiace molto“.

Commentando la decisione di Samantha, poi, ha continuato: “L’ho vista come una sorta di ripicca. Penso sia stata una delle cose più brutte che siano mai successe, sia nel programma che personalmente. E’ stato davvero spiacevole trovarmi in quella situazione”. Beyba, inoltre, ha spiegato di essere rimasto deluso non solo dalle parole di Samantha ma anche dalla decisione di far rimanere Alessio in studio nel momento in cui gli ha comunicato di non averlo scelto.

A quasi un mese dalla scelta della Curcio, Bohdan ha raccontato quali siano adesso i suoi sentimenti per la ragazza conosciuta nel dating show: “Inizialmente ero molto interessato a lei, avevo voglia di scoprirla. poi, visto come sono andate le cose e date le critiche che mi sono state rivolte, che reputo totalmente infondate, ora come ora non provo più nulla: nè rancore, nè affetto. Nulla”.

